Экс-ведущий программы «Вести» Юрий Ростов скончался в США
В США скончался бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов, сообщила газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на режиссера и продюсера Михаила Дегтяря.
О смерти Ростова рассказали его друзья из Америки, поделился Дегтярь. О причинах смерти, дате и месте похорон информации пока нет.
Ростов был одним из первых ведущих программы «Вести» вместе со Светланой Сорокиной. Они вели выпуски, которые выходили в 20:00. С 1993 г. Ростов был назначен корреспондентом «Вестей» в США.
Дегтярь рассказал, что Ростов работал на одном телевизионном канале, вел программу «Мир сегодня», также работал на американском радио.