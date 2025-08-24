Альпинистку Наговицыну попытаются спасти 25 августа

16 августа к женщине был отправлен беспилотник. По кадрам видно, что Наговицына на тот момент была жива. Затем к эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти нескольких альпинистов, в том числе гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты возобновились только 19 августа.