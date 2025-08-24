Газета
Главная / Общество /

Альпинистку Наговицыну попытаются спасти 25 августа

Ведомости

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую на горе в Киргизии, попытаются спасти 25 августа, если выяснится, что она еще жива. Об этом ТАСС сообщили в Федерации альпинизма России.

25 августа ожидается хорошая погода. К альпинистке направят дрон, чтобы выяснить ее состояние. Если Наговицына окажется еще жива, тогда будет еще попытка снять ее с вершины на этот раз при помощи евродрона.

12 августа Наговицына получила травму ноги при спуске с пика Победы – самой высокой точки Тянь-Шаня (абсолютная высота составляет 7439 м). Ее напарник оказал первую помощь и направился за спасателями, сообщали «РИА Новости».

Попытки снять российскую альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз. Женщину пытались спасти два иностранных альпиниста 13 августа, но это оказалось сложной задачей. Они закутали Наговицыну в спальный мешок, оставили еду, горелку и газ и ушли. Один из альпинистов получил обморожение и погиб на высоте 6800 м.

16 августа к женщине был отправлен беспилотник. По кадрам видно, что Наговицына на тот момент была жива. Затем к эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти нескольких альпинистов, в том числе гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты возобновились только 19 августа.

Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов. Они поднялись на высоту 6100 м, но столкнулись со снежной бурей, сообщал Telegram-канал Mash. Им рекомендовали спуститься на высоту 4500 м, где расположен первый лагерь. Из-за погодных условий операция по спасению альпинистки была остановлена 22 августа, писали «РИА Новости».

