Российский спортсмен Свечников пропал во время заплыва в Босфоре
Российский пловец, кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на друга спортсмена и его родственницу.
По данным агентства, заплыв начался в 10:00 мск 24 августа и завершился в 14:00. После этого, с 15:30 до 18:00 мск, по Босфору прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest. Об инцидентах не сообщалось. По словам друга спортсмена Николая, в 17:00 супруга Свечникова сообщила ему, что ее муж до сил пор не приплыл.
«Никто не предпринимал каких-либо действий до 16:00, начали искать с этого времени», – рассказал друг Свечникова.
Жена Свечникова намерена прибыть в Стамбул в понедельник. Его родственница Алена рассказала, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели Николая посреди Босфора. По данным морской службы, сигнал от российского пловца в последний раз был зафиксирован на берегу.
Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре организуются Олимпийским комитетом Турции начиная с 1989 г. Мероприятие прошло в 37-й раз. В 2016 г. Всемирная ассоциация плавания на открытой воде (WOWSA) признала этот заплыв лучшим в мире.