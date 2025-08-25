Российский спортсмен Свечников пропал во время заплыва в Босфоре

По данным агентства, заплыв начался в 10:00 мск 24 августа и завершился в 14:00. После этого, с 15:30 до 18:00 мск, по Босфору прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest. Об инцидентах не сообщалось. По словам друга спортсмена Николая, в 17:00 супруга Свечникова сообщила ему, что ее муж до сил пор не приплыл.