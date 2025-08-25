В США выявили случай заражения человека личинкой опасной мухи-паразита
Обнаружен первый случай заражения человека в США личинкой опасной мясной мухи. Случай был подтвержден Центром по контролю и профилактике заболеваний 4 августа, пишет Reuters.
По данным агентства, речь идет о заражении мясными мухами Нового Света. По словам представителя министерства здравоохранения и социальных служб США Эндрю Никсона, заболевание нашли у человека, вернувшегося из поездки в Сальвадор.
Ранее Reuters писало со ссылкой на источники в мясной промышленности, что Центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил случай заражения человека в Мэриленде. Пациент приехал в США из Гватемалы. Никсон не заострил внимания на несоответствии источника заражения, отметив, что риск для здоровья населения США, связанный с этим, очень низок.
Самки паразитических мух откладывают яйца в раны на теле любого теплокровного животного. После вылупления сотни личинок прогрызают живые ткани. При отсутствии мер животное погибает.