В США выявили случай заражения человека личинкой опасной мухи-паразита

Ранее Reuters писало со ссылкой на источники в мясной промышленности, что Центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил случай заражения человека в Мэриленде. Пациент приехал в США из Гватемалы. Никсон не заострил внимания на несоответствии источника заражения, отметив, что риск для здоровья населения США, связанный с этим, очень низок.