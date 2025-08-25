ФСБ задержала в Крыму женщину с начиненной взрывчаткой иконой

В апреле 2024 г. ЦОС ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы совместно с таможенниками в Псковской области перекрыли канал доставки взрывчатки с Украины транзитом через страны Евросоюза. Груз направлялся в Россию с украинской территории через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию. В общей сложности было изъято 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор.