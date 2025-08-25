ФСБ задержала в Крыму женщину с начиненной взрывчаткой иконой
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Волгоградской области, которая принесла в здание УФСБ по Крыму и Севастополю икону со встроенным в нее мощным взрывным устройством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержанной 54 года. По данным ФСБ, она была вовлечена в террористическую деятельность обманом – для возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств. Женщину завербовали украинские спецслужбы посредством мессенджера Telegram.
Украинский куратор сказал женщине прибыть в Крым. Там она забрала у курьера православную икону с вмонтированным в нее самодельным взрывным устройством (СВУ). Женщина принесла начиненный взрывчаткой образ на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ по Республике Крым и Севастополю. В ходе осмотра в иконе обнаружили и обезвредили СВУ фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.
В апреле 2024 г. ЦОС ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы совместно с таможенниками в Псковской области перекрыли канал доставки взрывчатки с Украины транзитом через страны Евросоюза. Груз направлялся в Россию с украинской территории через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию. В общей сложности было изъято 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор.