Львова-Белова: в РФ с Украины вернули женщину с шестилетним ребенком
При посредничестве Катара с Украины в Россию удалось вернуть женщину с шестилетним ребенком, а также воссоединить с матерью 15-летнюю Анастасию из Испании. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
По ее данным, в 2020 г. женщина с шестилетним сыном выехала на Украину к родственникам. Впоследствии вернуться самостоятельно они не смогли и попросили нас о содействии.
Анастасия же в 2022 г. вместе с родственниками уехала с Украины, где она временно проживала, в Испанию. Сопроводить ее в Россию близкие не смогли, мама девочки тоже не имела возможности съездить за дочерью из-за проблем с оформлением визы.
Всего при поддержке детского омбудсмена с родственниками в России воссоединились 28 детей из 20 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах – 115 детей из 91 семьи.
12 августа Львова-Белова рассказала, что еще одна девочка, оказавшаяся на Украине, воссоединилась с матерью в России при поддержке Катара. По ее словам, ребенок жил с мамой в ДНР, но в 2022 г. был перевезен к родственникам на Украину. Вернуть девочку матери долгое время не удавалось из-за проблем с оформлением документов.