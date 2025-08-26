Росавиация ограничила работу аэропорта в Казани

В 04:56 мск 26 августа Росавиация ограничила работу аэропортов «Пулково» (Санкт-Петербург) и Пскова. В 06:11 мск Кореняко сообщил об отмене ограничений в аэропорту Пскова. Ночью ограничения также действовали в аэропортах Нижнего Новгорода («Стригино») и Волгограда.