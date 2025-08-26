Росавиация сняла ограничения в аэропорту Казани

Агентство также вводило временные ограничения в аэропортах «Пулково» (Санкт-Петербург), Пскова, Нижнего Новгорода («Стригино»), Волгограда и Казани, а также Нижнекамска («Бегишево»). На данный момент мера действует в воздушной гавани Нижнекамска. Аэропорт «Пулково» возобновляет обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.