В аэропортах «Пулково» и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

О введении меры в аэропорту Нижнекамска Кореняко сообщил в 06:46 мск, а об их отмене – в 07:50 мск. Об ограничениях в «Пулково» Кореняко сообщил в 04:56 мск. В 06:34 «Пулково» начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения в Санкт-Петербургском аэропорту были сняты в 07:58 мск. За время их действия на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейсы в Санкт-Петербург. Кореняко также отметил, что воздушные трассы в сторону Калининграда и в обратном направлении открыты для полетов.