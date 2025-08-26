Летевший из Лондона в Пекин самолет Air China внепланово сел в РФ
Следовавший рейсом Лондон – Пекин самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска. Об этом ТАСС сообщили в транспортной прокуратуре.
Поясняется, что ситуация находится на контроле надзорного ведомства, посадка прошла благополучно. Сургутская транспортная прокуратура контролирует работу служб аэропорта. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.
26 августа «Аэрофлот» предупредил о корректировке расписания рейсов из-за ограничений на вылет и прилет в ряде российских аэропортов, включая «Пулково» и воздушные трассы Ленинградской области. Меры затронули и полеты в/из Калининграда. Авиакомпания переносит время вылетов, объединяет и отменяет часть рейсов, а также использует более вместительные самолеты.