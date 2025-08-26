Летевший из Лондона в Пекин самолет Air China внепланово сел в РФ

26 августа «Аэрофлот» предупредил о корректировке расписания рейсов из-за ограничений на вылет и прилет в ряде российских аэропортов, включая «Пулково» и воздушные трассы Ленинградской области. Меры затронули и полеты в/из Калининграда. Авиакомпания переносит время вылетов, объединяет и отменяет часть рейсов, а также использует более вместительные самолеты.