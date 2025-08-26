Собянин: Москва продлит центральные диаметры до центров соседних регионов

Он заметил, что доехать из Смоленска до Москвы на пригородной электричке в настоящий момент сложно. В результате люди выезжают в столицу и остаются. Мэр указал, что если будет нормальное тактовое движение, то из Смоленска можно приезжать в Москву на работу и возвращаться. Это позволит избежать избыточной концентрации населения и сделать более комфортным размещение трудовых ресурсов.