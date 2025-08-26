Собянин: Москва продлит центральные диаметры до центров соседних регионов
Московские центральные диаметры (МЦК) продлят от Москвы до Ярославля, Тулы, Иванова, Твери и Смоленска. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».
«Мы стараемся делать с минимальными капитальными затратами, но логистику выстраиваем так, чтобы увеличить частоту движения, комфортность передвижения, интегрировать в существующие диаметры», – подчеркнул Собянин.
Он заметил, что доехать из Смоленска до Москвы на пригородной электричке в настоящий момент сложно. В результате люди выезжают в столицу и остаются. Мэр указал, что если будет нормальное тактовое движение, то из Смоленска можно приезжать в Москву на работу и возвращаться. Это позволит избежать избыточной концентрации населения и сделать более комфортным размещение трудовых ресурсов.
11 июля Собянин сообщил об отсутствии планов по остановке строительства московского метро. Мэр отметил важность дальнейшего развития рельсовой транспортной системы Москвы, в частности доступа в новые районы, микрорайоны и интеграции с городами Подмосковья. Он также подчеркнул необходимость системного и постоянного подхода к развитию транспортной инфраструктуры.