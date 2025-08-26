Минтруд рассказал о возможностях для родителей сделать 1 сентября выходным днем
Для родителей в России есть несколько способов сделать выходным 1 сентября, сообщается в Telegram- канале Минтруда.
В частности, россияне, желающие провести День знаний с ребенком, могут взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска. В случае если дата не указана в графике отпусков, можно внести поправки по договоренности с работодателем.
Еще один вариант – оформить отпуск без сохранения зарплаты. Как правило, такой отпуск предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Его оформление возможно по письменному заявлению сотрудника после согласования с работодателем.
В ведомстве обратили внимание, что ряду категорий сотрудников нельзя отказать в предоставлении отпуска за свой счет. Среди них – работники с инвалидностью, супруги военнослужащих и др.