В Госдуме предложили запретить платные парковки возле школ и больниц в Москве

Подобная практика есть и за рубежом, отметил Нилов. В частности, в Лондоне созданы зоны с бесплатным паркингом для родителей, привозящих детей в школы. В Копенгагене у школ и дошкольных образовательных учреждений запрещено взимание оплаты за парковку автомобилей в определенные часы. Ограничения на платные парковочные места около образовательных и медицинских организаций есть и в Торонто.