В Госдуме предложили запретить платные парковки возле школ и больниц в Москве
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил запретить в Москве установку платных парковок вблизи школ, детских садов и медицинских учреждений. Соответствующее обращение направлено заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову, пишет ТАСС.
В обращении говорится, что нынешняя практика организации платных парковок около социальных объектов создает трудности для жителей. Поиск парковочных мест снижает доступность социальных услуг и усложняет их получение. По мнению Нилова, запрет на установление зон платных парковок у таких объектов будет способствовать повышению доступности образовательных, медицинских и иных услуг для граждан и положительно скажется на качестве их жизни.
Он указал, что в ряде регионов России приняли такие меры. В качестве примера депутат привел Ленинградскую и Калужскую области. Жители Санкт-Петербурга освобождаются от платы за парковку у образовательных и медицинских учреждений, а в Калуге ограничено число платных парковочных мест около социальных объектов.
Подобная практика есть и за рубежом, отметил Нилов. В частности, в Лондоне созданы зоны с бесплатным паркингом для родителей, привозящих детей в школы. В Копенгагене у школ и дошкольных образовательных учреждений запрещено взимание оплаты за парковку автомобилей в определенные часы. Ограничения на платные парковочные места около образовательных и медицинских организаций есть и в Торонто.
17 сентября 2024 г. Ликсутов сообщил о начале тестирования в Москве системы динамического тарифа на платной парковке. Согласно системе, стоимость парковки меняется в зависимости от наличия свободных мест. Если свободных мест меньше, цена повышается, больше – снижается. Проект направлен на повышение эффективности использования городской инфраструктуры.