СК начал проверку по факту произошедшего с Наговициной

25 августа сын Наговициной Михаил разместил во «В контакте» обращение к председателю СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову, МИДу и послу РФ в Киргизии Сергею Вакунову. Он призвал их содействовать в организации аэрофотосъемки района пика Победы с помощью дронов и в случае, если Наговицина жива, провести спасательную операцию. Михаил заявил, что на полученном им видео видно, что через семь дней после потери связи Наговицина активно машет рукой и полна сил.