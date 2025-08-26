СК начал проверку по факту произошедшего с Наговициной
Следственный комитет (СК) РФ организовал процессуальную проверку по факту произошедшего с российской альпинисткой Натальей Наговициной, которая застряла на пике Победы в Киргизии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
25 августа сын Наговициной Михаил разместил во «В контакте» обращение к председателю СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову, МИДу и послу РФ в Киргизии Сергею Вакунову. Он призвал их содействовать в организации аэрофотосъемки района пика Победы с помощью дронов и в случае, если Наговицина жива, провести спасательную операцию. Михаил заявил, что на полученном им видео видно, что через семь дней после потери связи Наговицина активно машет рукой и полна сил.
На следующий день Бастрыкин в ответ на обращение сына Наговициной поручил обеспечить взаимодействие с МЧС для содействия спасению альпинистки и подтверждения факта, что она жива.
Операция по спасению Наговициной завершилась 25 августа после неудачной попытки эвакуировать ее. Эвакуация не состоялась в связи с ухудшением погоды. По данным портала mountain.ru, шансов, что через почти две недели альпинистка жива, практически нет.
12 августа Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги, полученной при спуске с пика, который является самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал ей первую помощь и отправился на спуск за спасателями. Попытки снять альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз, но все они оказались неудачными.