Умер актер Алексей Аптовцев

Аптовцев родился 2 сентября 1975 г. в Москве. В 1998 г. окончил Театральное училище имени Б. Щукина. Пришел на работу в театр «ФЭСТ» в 2003 г. Принимал участие в спектаклях «Человек и джентльмен», «Убийство Гонзаго», «Прикосновение», «Золушка», «Гамлет», «Свои люди – сочтемся» и др. Актер также снимался в фильмах, в частности в картине «Кремлевские курсанты». Он известен и по озвучке видеоигр «Ведьмак», Call of Duty и др.