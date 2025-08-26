Умер актер Алексей Аптовцев
Актер театра, кино и телевидения Алексей Аптовцев умер в возрасте 49 лет из-за болезни. Об этом сообщается на сайте театра «ФЭСТ».
В театре выразили соболезнования родным и близким Аптовцева. Там отметили, что актер не дожил до своего 50-летия всего неделю.
«Мы уверены, что каждый из вас, кто видел Алексея на сцене, запомнил его героев как образцы самого высокого актерского мастерства. Все вы были свидетелями его громадного таланта и умения делать любого персонажа настолько живым, насколько это возможно», – говорится в сообщении.
Художественный руководитель театра Игорь Шаповалов рассказал ТАСС, что причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.
Аптовцев родился 2 сентября 1975 г. в Москве. В 1998 г. окончил Театральное училище имени Б. Щукина. Пришел на работу в театр «ФЭСТ» в 2003 г. Принимал участие в спектаклях «Человек и джентльмен», «Убийство Гонзаго», «Прикосновение», «Золушка», «Гамлет», «Свои люди – сочтемся» и др. Актер также снимался в фильмах, в частности в картине «Кремлевские курсанты». Он известен и по озвучке видеоигр «Ведьмак», Call of Duty и др.