Во Франции пассажирку поезда оштрафовали на 110 евро за громкое мяуканье кота
Во Франции пассажирка поезда Париж – Ван была оштрафована на 110 евро из-за того, что ее кот слишком громко мяукал, сообщает BFMTV.
Инцидент произошел 21 августа днем. Пара пассажиров, Камила и Пьер, путешествовали вместе со своей кошкой по кличке Моне, у которой был оформлен отдельный билет стоимостью 7 евро. Животное находилось в переноске, предназначенной для перевозки кошек.
По словам хозяйки, питомец немного мяукал в начале поездки, после чего несколько пассажиров пожаловались на шум. Контролер потребовал, чтобы Камилла сменила место, но та отказалась. В результате на нее был наложен штраф «за нарушение общественного порядка».
Пассажирка назвала произошедшее несправедливым и заявила, что намерена оспорить решение.