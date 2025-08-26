Московский программист получил 15 лет за госизмену
Мосгорсуд приговорил программиста Сергея И. к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Суд установил, что фигурант в феврале 2022 г. перевел $500 в фонд, закупавший вооружение, экипировку и обмундирование для бойцов ВСУ.
Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима. Кроме лишения свободы, ему назначен штраф свыше 5 млн руб. и ограничение свободы сроком на полтора года.
21 августа суд приговорил жительницу Крыма к 15 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта по заданию украинских спецслужб. По данным ФСБ, она планировала поджог релейного шкафа Крымской железной дороги для срыва военных перевозок. При обыске у нее нашли зажигательные устройства и комплектующие для их изготовления.