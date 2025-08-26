Московский программист получил 15 лет за госизмену

21 августа суд приговорил жительницу Крыма к 15 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта по заданию украинских спецслужб. По данным ФСБ, она планировала поджог релейного шкафа Крымской железной дороги для срыва военных перевозок. При обыске у нее нашли зажигательные устройства и комплектующие для их изготовления.