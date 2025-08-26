За езду на электросамокате в нетрезвом виде могут лишить водительских прав

В результате Верховный суд постановил, что законность привлечения к ответственности Татаринцева не вызывает сомнений. Кроме того, суд также посчитал безосновательной жалобу на то, что действия Татаринцева «не образуют состав административного правонарушения». Заявитель утверждал, что его электросамокат в соответствии с ПДД является средством индивидуальной мобильности, а не транспортным средством, а значит, к нему не могут применяться положения ст. 12.8 КоАП.