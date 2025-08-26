Газета
Общество

За езду на электросамокате в нетрезвом виде могут лишить водительских прав

Ведомости

Верховный суд РФ подтвердил, что для управления электросамокатом с двигателем мощностью свыше 0,25 кВт необходимо наличие водительских прав. Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, его могут лишить удостоверения. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Верховный суд рассматривал дело жителя Воронежской области Александра Татаринцева. Его осудили по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление электросамокатом в состоянии опьянения и лишили водительских прав на срок в один год и 10 месяцев, а также оштрафовали на 30 000 руб.

В результате Верховный суд постановил, что законность привлечения к ответственности Татаринцева не вызывает сомнений. Кроме того, суд также посчитал безосновательной жалобу на то, что действия Татаринцева «не образуют состав административного правонарушения». Заявитель утверждал, что его электросамокат в соответствии с ПДД является средством индивидуальной мобильности, а не транспортным средством, а значит, к нему не могут применяться положения ст. 12.8 КоАП.

Судья отметил, что электросамокат, на котором передвигался Татаринцев, имеет мощность 600 Вт, что позволяет отнести его к мопедам.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 22 августа сообщил, что в регионе разработают несколько мер для уменьшения количества аварий с электросамокатами, в том числе ограничение их скорости на территории всего региона.

