Умер первый губернатор Новгородской области Прусак

24 октября 1991 г. Прусака назначили главой администрации Новгородской области. По итогам выборов 17 декабря 1995 г. он был избран главой администрации региона, а 5 сентября 1999 г. был переизбран на эту должность набрав 91,56 % голосов избирателей. В третий раз переизбран губернатором, набрав 78,73 % голосов в 2003 г.