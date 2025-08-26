Газета
Главная / Общество /

Умер первый губернатор Новгородской области Прусак

Ведомости

На 66-м году жизни скончался бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак. Об этом сообщил нынешний врио главы региона Александр Дронов в социальной сети «Вконтакте».

«Михаил Михайлович возглавлял Новгородскую область в очень непростые годы. Но его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии», – написал он.

Прусак родился 23 февраля 1960 г. в селе Джурков Коломыйского района Ивано-Франковской области Украинской ССР. В 1979 г. он окончил Коломыйское педагогическое училище.

Был депутатом и членом комитета Верховного совета СССР по вопросам работы советов народных депутатов, развития управления и самоуправления, входил в межрегиональную депутатскую группу. В июне 1991 г. был доверенным лицом бывшего президента Бориса Ельцина на выборах президента РСФСР. 

24 октября 1991 г. Прусака назначили главой администрации Новгородской области. По итогам выборов 17 декабря 1995 г. он был избран главой администрации региона, а 5 сентября 1999 г. был переизбран на эту должность набрав 91,56 % голосов избирателей. В третий раз переизбран губернатором, набрав 78,73 % голосов в 2003 г.

3 августа 2007 г. он направил полномочному представителю президента в Северо-Западном федеральном округе прошение об отставке, после чего президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении Прусака по его просьбе.

