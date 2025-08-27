Газета
Семья страдающего деменцией Брюса Уиллиса решила переселить его в отдельный дом

Семья голливудского актера Брюса Уиллиса решила переселить его в отдельный дом в связи с прогрессирующей деменцией. Об этом супруга актера Эмма Хеминг Уиллис сообщила ABC News.

По словам Хеминг-Уиллис, она и ее семья намерены окружить Уиллиса профессиональными сиделками в новом доме, «где безопасно, тихо и где ему будет проще ориентироваться». Жена актера назвала это решение «одним из самых трудных».

«Но я знала, что в первую очередь Брюс хотел бы этого для наших дочерей. Знаете, он бы хотел, чтобы они жили в доме, который больше соответствует их потребностям, а не его потребностям», – сказала она.

В 2023 г. у Уиллиса была диагностирована лобно-височная деменция. Болезнь поражает отделы мозга, ответственные за поведение, личность и речь. Она отличается от болезни Альцгеймера и нередко возникает у людей молодого возраста. 22 июля The Express Tribune писала, что Уиллис мог потерять возможность ходить и говорить. По информации издания, актер испытывает трудности с моторикой и двигательным аппаратом.

