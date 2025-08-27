ФСБ: задержан агент СБУ за подготовку атаки БПЛА на аэродром в Энгельсе

После прохождения специальной подготовки в Киеве злоумышленник вернулся в Волгоград. По указанию кураторов он выехал в Саратовскую область для подготовки диверсии. Он арендовал жилье рядом с военным аэродромом в Энгельсе, где должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА. Под видом курьера сервиса доставки, он планировал забрать необходимые для диверсии материалы из тайника.