ФСБ: задержан агент СБУ за подготовку атаки БПЛА на аэродром в Энгельсе

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Волгограда. По информации спецслужбы, он готовил по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Он уже арестован.

По данным ФСБ, фигурант с 2019 по 2022 гг. проживал в Львовской области Украины и нарушил миграционное законодательство. После этого он был завербован СБУ для совершения теракта в России в обмен на украинское гражданство.

После прохождения специальной подготовки в Киеве злоумышленник вернулся в Волгоград. По указанию кураторов он выехал в Саратовскую область для подготовки диверсии. Он арендовал жилье рядом с военным аэродромом в Энгельсе, где должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА. Под видом курьера сервиса доставки, он планировал забрать необходимые для диверсии материалы из тайника.

Сделать этого ему не удалось. Мужчину задержали сотрулники ФСБ по месту жительства.

22 августа в Приморском крае правоохранители задержали двух жителей региона за сотрудничество со спецслужбами Украины. Установлено, что злоумышленники по заданию СБУ намеривались собрать данные о военных объектах Министерства обороны РФ, расположенных на территории региона.

