Умер солист Мариинского театра Сергей Алексашкин

В 1982 г. Алексашкин окончил Саратовскую консерваторию по классу А.И. Быстрова. Начал карьеру в Саратовском театре оперы и балета, после чего в 1983-1984 гг. проходил стажировку в театре «Ла Скала». С 1989 г. стал солистом Театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр). Преподавал в Санкт-Петербургской консерватории в качестве доцента кафедры сольного пения. Среди его учеников – Лев Эльгардт, солист Мариинского театра, участник шоу «Голос».