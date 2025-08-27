Умер солист Мариинского театра Сергей Алексашкин
На 74-м году жизни умер народный артист России Сергей Алексашкин. Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным и близким артиста.
Оперный певец служил в театре 36 лет, исполнив более 40 партий. В театре подчеркнули, что его талант и глубокий бас покорили зрителей по всему миру. О дате и месте прощания обещали объявить позже.
В 1982 г. Алексашкин окончил Саратовскую консерваторию по классу А.И. Быстрова. Начал карьеру в Саратовском театре оперы и балета, после чего в 1983-1984 гг. проходил стажировку в театре «Ла Скала». С 1989 г. стал солистом Театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр). Преподавал в Санкт-Петербургской консерватории в качестве доцента кафедры сольного пения. Среди его учеников – Лев Эльгардт, солист Мариинского театра, участник шоу «Голос».
Алексашкин гастролировал по всему миру, выступая под руководством выдающихся дирижеров, включая Георга Шолти, Валерия Гергиева, Клаудио Аббадо и Мстислава Ростроповича. Выступал на ведущих оперных сценах мира, включая Метрополитен-оперу в Нью-Йорке и Ковент-Гарден в Лондоне.
Репертуар артиста включал ведущие оперные партии и басовые партии в вокально-симфонических произведениях, такие как Мефистофель в «Осуждении Фауста» Берлиоза и партии в «Реквиеме» Верди и симфониях Шостаковича.