Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели подростка после укуса насекомого
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели 15-летнего мальчика в Дагестане от укуса насекомого, говорится в Telegram-канале ведомства.
Подросток скончался от заражения крови после укуса насекомого. Региональное ведомство цитирует сообщения СМИ, по которым врачи нескольких больниц в течение пяти дней не могли поставить мальчику верный диагноз.
Telegram-канал Baza писал, что 19 августа семья подростка обратилась за помощью к врачам. Мальчик жаловался на боль в руке. В больнице решили, что у него сильный ушиб. 25 августа у мальчика началось нагноение, врачи предположили укус насекомого и прооперировали. Но из-за несвоевременного лечения начался сепсис, и подросток скончался. По результатам вскрытия предположили, что это мог быть укус змеи.
