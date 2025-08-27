Газета
Главная / Общество /

Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели подростка после укуса насекомого

Ведомости

Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели 15-летнего мальчика в Дагестане от укуса насекомого, говорится в Telegram-канале ведомства.

Подросток скончался от заражения крови после укуса насекомого. Региональное ведомство цитирует сообщения СМИ, по которым врачи нескольких больниц в течение пяти дней не могли поставить мальчику верный диагноз.

Telegram-канал Baza писал, что 19 августа семья подростка обратилась за помощью к врачам. Мальчик жаловался на боль в руке. В больнице решили, что у него сильный ушиб. 25 августа у мальчика началось нагноение, врачи предположили укус насекомого и прооперировали. Но из-за несвоевременного лечения начался сепсис, и подросток скончался. По результатам вскрытия предположили, что это мог быть укус змеи.

26 августа в Ингушетии 12-летний мальчик неосторожно обращался с пневматической винтовкой и случайно выстрелил в 15-летнего подростка, который получил ранение в область грудной клетки и скончался в медицинском учреждении.

