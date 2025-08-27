В католической школе в Миннеаполисе произошла стрельба
На юго-западе Миннеаполиса (штат Миннесота) в церкви, где находится начальная школа, произошла стрельба. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным СМИ, стрелок открыл огонь 27 августа утром в школе, где только что начался новый учебный год для учеников от детского сада до восьмого класса.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил, что его проинформировали о стрельбе. «Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Annunciation, и я продолжу давать обновления по мере поступления новой информации, – написал Уолц в X, добавив, что на месте работают правоохранители. – Молюсь за наших детей и учителей, чей первый учебный день был омрачен этим ужасным актом насилия».
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сообщил, что внимательно следит за ситуацией после сообщений о стрелке в школе. «Я отслеживаю сообщения об ужасном насилии в Южном Миннеаполисе, – написал он в X. – Я на связи с начальником полиции О’Харой, и наша команда экстренного реагирования приведена в готовность. Мы поделимся дополнительной информацией, как только сможем. Пожалуйста, дайте нашим офицерам пространство, необходимое для реагирования на ситуацию».
В аккаунте города Миннеаполис в X сообщается, что стрелок нейтрализован и «на данный момент угрозы для сообщества нет». Власти города попросили людей держаться подальше от места происшествия, «чтобы дать возможность спасателям оказать помощь пострадавшим».
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о стрельбе и он следит за развитием событий. «Я полностью проинформирован о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота, – написал президент на своей платформе Truth Social. – ФБР быстро отреагировало и находится на месте происшествия. Белый дом продолжит следить за этой ужасной ситуацией. Присоединяйтесь ко мне в молитве за всех, кто оказался вовлечен!»