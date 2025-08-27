В католической школе в Миннеаполисе произошла стрельба

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сообщил, что внимательно следит за ситуацией после сообщений о стрелке в школе. «Я отслеживаю сообщения об ужасном насилии в Южном Миннеаполисе, – написал он в X. – Я на связи с начальником полиции О’Харой, и наша команда экстренного реагирования приведена в готовность. Мы поделимся дополнительной информацией, как только сможем. Пожалуйста, дайте нашим офицерам пространство, необходимое для реагирования на ситуацию».