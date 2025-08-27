Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В католической школе в Миннеаполисе произошла стрельба

Ведомости

На юго-западе Миннеаполиса (штат Миннесота) в церкви, где находится начальная школа, произошла стрельба. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным СМИ, стрелок открыл огонь 27 августа утром в школе, где только что начался новый учебный год для учеников от детского сада до восьмого класса.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил, что его проинформировали о стрельбе. «Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Annunciation, и я продолжу давать обновления по мере поступления новой информации, – написал Уолц в X, добавив, что на месте работают правоохранители. – Молюсь за наших детей и учителей, чей первый учебный день был омрачен этим ужасным актом насилия».

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сообщил, что внимательно следит за ситуацией после сообщений о стрелке в школе. «Я отслеживаю сообщения об ужасном насилии в Южном Миннеаполисе, – написал он в X. – Я на связи с начальником полиции О’Харой, и наша команда экстренного реагирования приведена в готовность. Мы поделимся дополнительной информацией, как только сможем. Пожалуйста, дайте нашим офицерам пространство, необходимое для реагирования на ситуацию».

В аккаунте города Миннеаполис в X сообщается, что стрелок нейтрализован и «на данный момент угрозы для сообщества нет». Власти города попросили людей держаться подальше от места происшествия, «чтобы дать возможность спасателям оказать помощь пострадавшим».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о стрельбе и он следит за развитием событий. «Я полностью проинформирован о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота, – написал президент на своей платформе Truth Social. – ФБР быстро отреагировало и находится на месте происшествия. Белый дом продолжит следить за этой ужасной ситуацией. Присоединяйтесь ко мне в молитве за всех, кто оказался вовлечен!»

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных