Три человека погибли, около 20 ранены при стрельбе в школе Миннеаполиса

27 августа на юго-западе Миннеаполиса стрелок открыл огонь в школе, где только что начался новый учебный год для учеников. Губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил, что его проинформировали о стрельбе. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сообщил, что внимательно следит за ситуацией после сообщений о стрелке в школе. «Я на связи с начальником полиции О’Харой, и наша команда экстренного реагирования приведена в готовность. Мы поделимся дополнительной информацией, как только сможем. Пожалуйста, дайте нашим офицерам пространство, необходимое для реагирования на ситуацию», – написал он в Х.