Три человека погибли, около 20 ранены при стрельбе в школе Миннеаполиса
В результате стрельбы в школе Миннеаполиса (штат Миннесота) погибли три человека, включая стрелка, и около 20 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции.
Школа обучает учеников с дошкольного возраста до восьмого класса. В ближайшее время местные власти обещают провести пресс-конференцию.
27 августа на юго-западе Миннеаполиса стрелок открыл огонь в школе, где только что начался новый учебный год для учеников. Губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил, что его проинформировали о стрельбе. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сообщил, что внимательно следит за ситуацией после сообщений о стрелке в школе. «Я на связи с начальником полиции О’Харой, и наша команда экстренного реагирования приведена в готовность. Мы поделимся дополнительной информацией, как только сможем. Пожалуйста, дайте нашим офицерам пространство, необходимое для реагирования на ситуацию», – написал он в Х.
В аккаунте города Миннеаполис в X сообщается, что стрелок нейтрализован и «на данный момент угрозы для сообщества нет». Власти города попросили людей держаться подальше от места происшествия, «чтобы дать возможность спасателям оказать помощь пострадавшим».
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о стрельбе и он следит за развитием событий.