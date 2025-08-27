Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Миннеаполисе

«В знак уважения к жертвам бессмысленного насилия, совершенного 27 августа 2025 г. в Миннеаполисе, Миннесота, на основании полномочий, предоставленных мне конституцией и законами США как президенту, я приказываю приспустить государственный флаг США на Белом доме, на всех государственных зданиях и на прилегающих территориях, на всех военных и военно-морских базах, а также на кораблях федерального правительства в округе Колумбия, по всей территории США, а также на ее территориях и владениях до заката 31 августа 2025 г.», – говорится в тексте прокламации.