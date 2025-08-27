Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Миннеаполисе
Президент США Дональд Трамп приказал приспустить государственные флаги в знак памяти о погибших в результате стрельбы, случившейся 27 августа в католической школе Миннеаполиса. Об это говорится в документе, опубликованном Белым домом.
«В знак уважения к жертвам бессмысленного насилия, совершенного 27 августа 2025 г. в Миннеаполисе, Миннесота, на основании полномочий, предоставленных мне конституцией и законами США как президенту, я приказываю приспустить государственный флаг США на Белом доме, на всех государственных зданиях и на прилегающих территориях, на всех военных и военно-морских базах, а также на кораблях федерального правительства в округе Колумбия, по всей территории США, а также на ее территориях и владениях до заката 31 августа 2025 г.», – говорится в тексте прокламации.
Трамп также распорядился, чтобы флаг был приспущен на тот же срок во всех посольствах, миссиях, консульствах и других объектах США за рубежом, включая военные объекты, корабли и базы.
27 августа на юго-западе Миннеаполиса стрелок открыл огонь в школе, где только начался новый учебный год для учеников. Трамп сообщил, что его проинформировали о стрельбе и он следит за развитием событий. Полиция Миннеаполиса сообщила, что подозреваемый, которому было около 20 лет, не имел серьезной криминальной истории, и правоохранители продолжают устанавливать возможные мотивы атаки.
В результате стрельбы погибли двое детей, еще 17 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. По данным местных властей, стрелявший покончил с собой.