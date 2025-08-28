Жительницу Рязани осудили на пять лет за попытку добыть информацию для СБУ

22 августа в Приморском крае правоохранители задержали двух жителей региона за сотрудничество с СБУ. Установлено, что злоумышленники по заданию СБУ намеревались собрать данные о военных объектах Министерства обороны РФ, расположенных на территории региона. В ЦОС добавили, что граждане полностью осознавали, что информацию возможно использовать против безопасности страны. Следственный отдел УФСБ по Приморскому краю возбудил уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ.