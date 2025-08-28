Жительницу Рязани осудили на пять лет за попытку добыть информацию для СБУ
Рязанский областной суд приговорил жительницу региона к пяти годам колонии общего режима за сотрудничество со спецслужбами Украины (СБУ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В службе безопасности сообщили, что женщина 1970 г. рождения инициативно установила контакт с представителем украинской спецслужбы через мессенджер. После этого она предприняла целенаправленные попытки добыть разведывательную информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ.
Следственный отдел УФСБ по Рязанской области расследовал уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
22 августа в Приморском крае правоохранители задержали двух жителей региона за сотрудничество с СБУ. Установлено, что злоумышленники по заданию СБУ намеревались собрать данные о военных объектах Министерства обороны РФ, расположенных на территории региона. В ЦОС добавили, что граждане полностью осознавали, что информацию возможно использовать против безопасности страны. Следственный отдел УФСБ по Приморскому краю возбудил уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ.