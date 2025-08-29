Четыре здания повреждены в Орловской области при атаке БПЛА

Четыре здания повреждены в Орловской области при атаке БПЛАЕсть пострадавший
При падении обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предварительно, были повреждены два здания в Орле и два – в других муниципалитетах региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Пострадавший получает медицинскую помощь. На местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники региональных спецслужб, писал Клычков в 02:25 мск.
С позднего вечера 28 августа по 04:10 мск 29 августа действовали ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево»). Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.