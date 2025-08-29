Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Сочи из-за отказа двигателя

Вылет самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» из Сочи в «Домодедово» задержан более чем на 10,5 часа. Борт вернулся в Сочи, предварительно, из-за отказа одного из двигателей, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.