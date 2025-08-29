Американский журналист Сеймур Херш попал в базу «Миротворца»
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш внесен в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Его карточка опубликована на сайте ресурса.
Указано, что Херш внесен в базу якобы за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».
На сайте также говорится, что в апреле 2023 г. Херш обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот присвоил сотни миллионов долларов, выделенные США на покупку топлива. Указано также, что в феврале 2023 г. Херш заявлял о причастности США и Норвегии к уничтожению «Северных потоков».
В декабре 2023 г. Херш писал, что руководство США хотело организовать подрыв газопроводов «Северный поток» до начала российской спецоперации на Украине для сдерживания политики Москвы. Но впоследствии диверсия могла быть переориентирована на ослабление Германии.
В июле 2025 г. Херш писал, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, вероятнее всего, может стать следующим президентом республики.