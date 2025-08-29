Умер композитор Родион Щедрин
На 93-м году жизни скончался композитор Родион Щедрин, сообщили в Большом театре.
В театре назвали его «уникальным явлением и эпохой в жизни мировой музыкальной культуры». Отмечается, что его оперы, балеты и симфонические сочинения десятилетиями исполнялись на крупнейших сценах мира и находили отклик у публики.
«Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», – говорится в сообщении.
Щедрин окончил Московскую консерваторию как композитор и пианист, позднее преподавал там же. Выступал как пианист, исполняя собственные сочинения.
Он является автором балетов «Конек-горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» и опер «Мертвые души», «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Левша», «Рождественская сказка». Щедрин создал более полутора сотен камерных, хоровых и симфонических пьес, а также музыку к театральным постановкам и кино.
С 1973 по 1990 г. Щедрин возглавлял Союз композиторов РСФСР, избирался депутатом Верховных советов РСФСР и СССР. Он – лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и России, обладатель множества отечественных и международных наград, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».