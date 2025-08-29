Горелкин: борьба с нарушителями запрета рекламы в Instagram будет жесткой
Борьба с нарушителями запрета рекламы в социальной сети Instagram
По его словам, точка зрения о том, что закон можно будет обойти и что регуляторы не станут усердствовать, «не более чем ложные надежды».
«Уверен, что ведомства внимательно наблюдают за происходящими на рынке процессами и уже сформировали список потенциальных нарушителей. Мне сообщили, что со штрафами медлить не будут», – заявил Горелкин.
Он добавил, что у нарушителей пострадает деловая репутация. По закону ответственность несет как площадка, так и рекламодатель, напомнил депутат.
С 1 сентября вступает в силу закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными в России. Госдума приняла его 25 марта. Согласно ст. 14.3 КоАП, физлицам нарушение закона о рекламе грозит штрафом до 2500 руб., должностным лицам – до 20 000 руб., юрлицам – до 500 000 руб.
До блокировки на Instagram приходилось 40–50% всех бюджетов в инфлюенс-маркетинге, оценили основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев и директор по PR и новым медиа агентства Vinci Татьяна Куликова. А уже после нее, в конце 2024-го – начале 2025 г., эта соцсеть аккумулировала лишь 5–10% бюджетов на рынке, также отметили они. При этом при размещении рекламных интеграций у инфлюенсеров сама платформа не получала деньги: все расчеты производились напрямую между блогерами, агентствами и рекламодателями, добавила Куликова. В 2024 г. рынок рекламы у блогеров достиг 44 млрд руб., следует из оценки АБА.