Горелкин: борьба с нарушителями запрета рекламы в Instagram будет жесткой

До блокировки на Instagram приходилось 40–50% всех бюджетов в инфлюенс-маркетинге, оценили основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев и директор по PR и новым медиа агентства Vinci Татьяна Куликова. А уже после нее, в конце 2024-го – начале 2025 г., эта соцсеть аккумулировала лишь 5–10% бюджетов на рынке, также отметили они. При этом при размещении рекламных интеграций у инфлюенсеров сама платформа не получала деньги: все расчеты производились напрямую между блогерами, агентствами и рекламодателями, добавила Куликова. В 2024 г. рынок рекламы у блогеров достиг 44 млрд руб., следует из оценки АБА.