Содержащимся в СИЗО теперь могут отправлять мемы
Родственники и близкие заключенных, которые находятся в СИЗО и исправительных колониях, теперь могут отправить мемы, сообщили «РИА Новости» в компании «Защищенные телекоммуникации» (ZT, ранее – «Зонателеком»).
Менеджер ZT Даниил Долженко уточнил, что пользователь может «ZT отправить письмо с мемом, оформив заказ в приложении или на сайте в несколько кликов». Затем письмо с вложениями распечатывают в учреждении, и в течение одного – трех дней оно проходит обязательную цензуру. После этого письмо передают в руки заключенному, рассказал Долженко.
В компании отметили, что чаще всего заключенным отправляют мемы с котами и мотивационные цитаты, что говорит о запросе на «позитивный контент».
ZT работают с учреждениями уголовно-исполнительной системы. с 2010 г. сервисы компании предоставляют заключенным и их родственникам переговоры, электронную переписку и перевод денег на лицевой счет осужденного.