Содержащимся в СИЗО теперь могут отправлять мемы

Менеджер ZT Даниил Долженко уточнил, что пользователь может «ZT отправить письмо с мемом, оформив заказ в приложении или на сайте в несколько кликов». Затем письмо с вложениями распечатывают в учреждении, и в течение одного – трех дней оно проходит обязательную цензуру. После этого письмо передают в руки заключенному, рассказал Долженко.