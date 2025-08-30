В России 31 декабря этого года будет выходным днем

В мае глава Минтруда Антон Котяков говорил, что в России не обсуждается закрепление на законодательном уровне 31 декабря как выходного дня. Нилов в конце января 2024 г. в интервью «Российской газете» напомнил, что сделать 31 декабря нерабочим днем предложил еще в 2019 г. президент России Владимир Путин, но в 2020 г. началась пандемия COVID-19. По словам депутата, законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме.