В России 31 декабря этого года будет выходным днем
Последний день 2025 г. будет в России выходным днем, отдых в новогодние праздники растянется на 12 дней – с 31 декабря по 11 января, рассказал «РИА Новости» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
31 декабря будет выходным днем в связи с принятым в прошлом году постановлением правительства. Нилов пояснил, что в текущем году 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, выходной день был перенесен на 31 декабря.
В мае глава Минтруда Антон Котяков говорил, что в России не обсуждается закрепление на законодательном уровне 31 декабря как выходного дня. Нилов в конце января 2024 г. в интервью «Российской газете» напомнил, что сделать 31 декабря нерабочим днем предложил еще в 2019 г. президент России Владимир Путин, но в 2020 г. началась пандемия COVID-19. По словам депутата, законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме.