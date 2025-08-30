Из Сочи в Абхазию направился первый регулярный рейс на судне «Комета»
Между Сочи и Сухумом открыто регулярное морское сообщение, перевозки осуществляются скоростным судном «Космонавт Павел Попович» типа «Комета 120М». Об этом сообщил «РИА Новости» представитель судовладельца Павел Марухин.
«Загрузка 90%. Отошли. Ориентировочное время прибытия 12:30», – сказал Марухин.
Он также заявил, что в будущем рейсы, скорее всего, будут выполняться по пятницам. Рейсы будут еженедельными до 1 октября.
Протяженность маршрута вдоль побережья от Сочи составляет 146 км. Длительность морского путешествия занимает около 2 часов. Стоимость билета «Сочи – Сухум – Сочи» составляет 2000–2500 руб., а в одну сторону – 1000–1500 руб.
Судно «Космонавт Павел Попович» имеет пассажировместимость до 120 мест. Его длина составляет 35 м, максимальная скорость достигает 35 узлов (65 км в час). Дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания – 8 часов.
ГТЛК в июне 2024 г. подписала акт приемки морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М», построенного по заказу компании на заводах ОСК «Вымпел» и «Море» в рамках программы с государственным финансированием. Судну было присвоено имя «Космонавт Павел Попович» в честь дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации, пилота космического корабля «Восток-4» и командира «Союза-14».