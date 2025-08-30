Из Сочи в Абхазию направился первый регулярный рейс на судне «Комета»

ГТЛК в июне 2024 г. подписала акт приемки морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М», построенного по заказу компании на заводах ОСК «Вымпел» и «Море» в рамках программы с государственным финансированием. Судну было присвоено имя «Космонавт Павел Попович» в честь дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации, пилота космического корабля «Восток-4» и командира «Союза-14».