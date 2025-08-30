Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Из-за ограничений в Сочи на запасные аэродромы ушли четыре самолета

Ведомости

В связи с действием временных ограничений на прием и выпуск в международном аэропорту Сочи на запасные аэродромы отправились четыре самолета. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Сейчас аэропорт работает штатно. Авиакомпании восстанавливают расписание полетов. В залах работают менеджеры, которые могут помочь при возникновении вопросов.

В аэропорту допустили переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток. Авиакомпании работают над обеспечением пассажиров, чьи рейсы были задержаны, всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства.

30 августа представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении ограничений на работу аэропорта Сочи в 02:31 мск. Мера была отменена в 04:58 мск. Она применялась для обеспечения безопасности полетов на фоне попыток атак российских регионов беспилотниками.

В ночь на 30 августа российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 86 украинских дронов над регионами РФ. По данным Минобороны, атаки отражены над Черным морем, Крымом, Краснодарским краем, Ростовской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тверской, Тульской и Курской областями.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных