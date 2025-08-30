Из-за ограничений в Сочи на запасные аэродромы ушли четыре самолета
В связи с действием временных ограничений на прием и выпуск в международном аэропорту Сочи на запасные аэродромы отправились четыре самолета. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.
Сейчас аэропорт работает штатно. Авиакомпании восстанавливают расписание полетов. В залах работают менеджеры, которые могут помочь при возникновении вопросов.
В аэропорту допустили переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток. Авиакомпании работают над обеспечением пассажиров, чьи рейсы были задержаны, всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства.
30 августа представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении ограничений на работу аэропорта Сочи в 02:31 мск. Мера была отменена в 04:58 мск. Она применялась для обеспечения безопасности полетов на фоне попыток атак российских регионов беспилотниками.
В ночь на 30 августа российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 86 украинских дронов над регионами РФ. По данным Минобороны, атаки отражены над Черным морем, Крымом, Краснодарским краем, Ростовской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тверской, Тульской и Курской областями.