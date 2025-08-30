Во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия

Во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея ПарубияНападавший скрылся с места происшествия, его ищут правоохранители
Во Львове убит бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Об этом сообщило украинское издание «Страна», затем представители властей.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил убийство Парубия. О произошедшем ему доложили министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, «задействованы все необходимые силы и средства для расследования».
30 августа в Telegram-канале национальной полиции Украины появилась информация об убийстве неназванного общественно-политического деятеля 1971 г. рождения во Львове. Правоохранители получили сообщение о стрельбе в Франковском районе города около 12:00 мск. В результате стрельбы от полученных травм пострадавший скончался на месте. Правоохранители работают над установлением личности стрелка и его местонахождения. На фотографиях с места происшествия видно тело Парубия, лежащего на улице.
«Страна» пишет, что убийство Парубия совершил курьер. Украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в полиции Львова сообщил, что в бывшего спикера Верховной рады выстрелили восемь раз. Нападавший спрятал пистолет в сумку и скрылся с места происшествия на электровелосипеде.
МВД Украины ввело во Львове план «Перехват».
Парубий родился 31 января 1971 г. в Червонограде Львовской области УССР. Был депутатом Верховной рады нескольких созывов с 2007 по 2019 гг. Спикером парламента с 2016 по 2019 гг., до этого с 2014 г. – первым вице-спикером. В 2014 г. – секретарем СНБО. Принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 гг.