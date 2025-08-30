Во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия

30 августа в Telegram-канале национальной полиции Украины появилась информация об убийстве неназванного общественно-политического деятеля 1971 г. рождения во Львове. Правоохранители получили сообщение о стрельбе в Франковском районе города около 12:00 мск. В результате стрельбы от полученных травм пострадавший скончался на месте. Правоохранители работают над установлением личности стрелка и его местонахождения. На фотографиях с места происшествия видно тело Парубия, лежащего на улице.