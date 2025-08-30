Экс-губернатор Сахалинской области просил отправить его на спецоперацию
Осужденный за взяточничество бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин просил отправить его на специальную военную операцию, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Хорошавин, как следует из документа, написал заявление с просьбой направить его на спецоперацию. Пока бывший глава Сахалина содержится в одной из колоний Хабаровского края.
В середине августа Хабаровский краевой суд оставил в силе решение об отказе Хорошавину в замене неотбытой части срока на более мягкое наказание. Ранее его адвокаты подавали ходатайство о замене оставшегося срока на принудительные работы, но суд отказал в удовлетворении запроса.
В 2018 г. Южно-Сахалинский горсуд приговорил экс-губернатора к 13 годам строгого режима и штрафу в 500 млн руб. за взяточничество. В 2022 г. срок был увеличен до 15 лет по совокупности преступлений. Хорошавин находится в заключении с 2015 г.