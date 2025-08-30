Экс-губернатор Сахалинской области просил отправить его на спецоперацию

В 2018 г. Южно-Сахалинский горсуд приговорил экс-губернатора к 13 годам строгого режима и штрафу в 500 млн руб. за взяточничество. В 2022 г. срок был увеличен до 15 лет по совокупности преступлений. Хорошавин находится в заключении с 2015 г.