Суд запретил объявления о сдаче жилья с отказом цыганам и другим группам
Столичный суд по иску прокурора признал дискриминационными объявления о сдаче жилья, в которых отказывали цыганам и другим национальным и религиозным группам, и постановил запретить их распространение на территории России. Соответствующее решение отражено в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».
Согласно материалам дела, на сайте «Авито» были размещены объявления, содержащие формулировки вроде «Сдам… только для мусульман! Цыгане не звоните!» и «Только для славян». Суд отметил, что подобная информация нарушает закон о запрете дискриминации по национальному и религиозному признаку и может негативно сказаться на доступе граждан к жилым помещениям.
В постановлении суда указано, что административный иск прокурора подлежит удовлетворению. Распространение указанных объявлений признано запрещенным на территории России.