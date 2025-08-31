В Москве арестовали второго за неделю гражданина РФ по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы санкционировал арест гражданина России О.С. Гранникова по уголовному делу о государственной измене. Соответствующая информация размещена в электронной базе суда.
Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее аналогичное решение было вынесено в отношении другого россиянина – Куряева О.В.
Оба фигуранта пока не обжаловали избранную меру пресечения. Заседания проходили в закрытом режиме, без участия СМИ и публики, в связи с чем детали дел не разглашаются.
Обвиняемым по статье о государственной измене грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.