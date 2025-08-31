Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов

Аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко говорил «Ведомостям», что отследить и определить рекламораспространителя сложно и для законодателя, и для оператора связи. Если абонент поставит запрет на рекламные звонки в сервисе оператора или же на «Госуслугах», за этим смог бы следить оператор, но остается вопрос, как поступать с условным «белым листом» идентифицированных абонентом компаний.