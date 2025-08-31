Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов
С 1 сентября россияне получат право ограничить массовые обзвоны или разрешить звонки только от определенных организаций. Настроить фильтрацию можно будет через личный кабинет у мобильного оператора или в приложении. Эта мера вводится в рамках закона о защите от мошенников, пишут «РИА Новости».
Кроме того, с сентября все деловые звонки будут маркироваться. Операторы связи обязаны будут передавать данные об инициаторе звонка для отображения на экранах абонентов.
При входящем вызове на телефоне будет показываться название компании и категория звонка в соответствии с ее основным видом деятельности.
В феврале 2025 г. министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что летом власти реализуют запрет на рекламные спам-обзвоны. Представитель Минцифры говорил «Ведомостям», что эта мера регламентирует норму о маркировке звонков: «Речь идет об уведомлениях о типе организации: банк, полезные услуги».
Аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко говорил «Ведомостям», что отследить и определить рекламораспространителя сложно и для законодателя, и для оператора связи. Если абонент поставит запрет на рекламные звонки в сервисе оператора или же на «Госуслугах», за этим смог бы следить оператор, но остается вопрос, как поступать с условным «белым листом» идентифицированных абонентом компаний.