РАН предупредила о мощных магнитных бурях после вспышки на Солнце
Данные космических коронографов подтвердили выброс плазмы в направлении Земли после солнечной вспышки M2.76. Как сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, направление и размеры облака исключают его прохождение мимо планеты.
Согласно предварительным расчетам, солнечное вещество достигнет орбиты Земли 2 сентября, что вызовет магнитные бури уровня G2-G4.
Эксперты не исключают повторных выбросов из-за значительных запасов вспышечной энергии Солнца. Аналогичная ситуация наблюдалась в мае 2024 г., когда серия выбросов средней мощности вызвала сильнейшие за 20 лет магнитные бури.
Солнечные вспышки классифицируются по пяти категориям в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х часто сопровождаются выбросами корональной массы, которая, достигая Земли, способна провоцировать магнитные бури и влиять на работу радиосвязи и навигационных систем.