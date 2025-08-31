МВД запретило 39 полякам въезд в РФ после акции у мемориала под Тверью

Мемориальный комплекс «Медное» посвящен советским гражданам, жертвам войн и репрессий. Также в часть мемориала входит польское военное кладбище. Как говорится на сайте комплекса, на территории мемориала представлена экспозиция, рассказывающая о событиях середины ХХ в. через судьбы жителей области, пострадавших от репрессий и впоследствии реабилитированных.