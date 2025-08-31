МВД запретило 39 полякам въезд в РФ после акции у мемориала под Тверью
Въезд в Россию закрыли 39 гражданам Польши после несанкционированной акции у мемориального комплекса «Медное» в Тверской области. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по региону.
«В отношении них вынесено решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации сроком на пять лет», – говорится в сообщении.
Также составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).
30 августа «Известия» писали, что польские байкеры-националисты устроили религиозный обряд с факелами в Тверской области. На мемориале «Медное» байкеры «скандировали антироссийские лозунги и оставили после себя националистические надписи». Агентство сообщило, что участники мероприятия – члены праворадикальной организации «Всепольская молодежь».
Мемориальный комплекс «Медное» посвящен советским гражданам, жертвам войн и репрессий. Также в часть мемориала входит польское военное кладбище. Как говорится на сайте комплекса, на территории мемориала представлена экспозиция, рассказывающая о событиях середины ХХ в. через судьбы жителей области, пострадавших от репрессий и впоследствии реабилитированных.