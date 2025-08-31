Из жизни ушла «железная бабушка» ветеран Мария Колтакова

Гладков отметил, что «железная бабушка» была почетным жителем Белгорода и Белгородской области. Он рассказал ее историю о том, как в 1942 г. попала на фронт после прохождения курса медсестер. За время войны она вынесла с поля боя 300 раненых бойцов, получила два ранения и контузию. Первую награду ей лично вручил командующий 60-й армией генерал-лейтенант Иван Черняховский.