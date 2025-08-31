Из жизни ушла «железная бабушка» ветеран Мария Колтакова

Из жизни ушла «железная бабушка» ветеран Мария КолтаковаЕй было 103 года, принимала участие в Курской битве, стала 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России
На 104-ом году жизни умерла «железная бабушка», ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова. Об этом сообщают губернаторы Белгородской и Воронежской областей Вячеслав Гладков и Александр Гусев в своих Telegram-каналах.
Гусев выразил соболезнования и отметил ее заслуги во время ВОВ. «Скорблю вместе с тысячами белгородцев и воронежцев. Низкий поклон Вам и вечная память, дорогая Мария Денисовна. Пусть Ваши громадные земные заслуги будут учтены и высшими силами», – написал он.
Гладков отметил, что «железная бабушка» была почетным жителем Белгорода и Белгородской области. Он рассказал ее историю о том, как в 1942 г. попала на фронт после прохождения курса медсестер. За время войны она вынесла с поля боя 300 раненых бойцов, получила два ранения и контузию. Первую награду ей лично вручил командующий 60-й армией генерал-лейтенант Иван Черняховский.
Ветеран принимала участие в Курской битве, в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Став 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России, Колтакова получила всероссийскую известность как «железная бабушка». Среди ее достижений – рекорд по селфи, прыжок с парашютом, полеты на воздушном шаре, дельталете и планере, погружение с дайверами, полеты в аэродинамической трубе, гонки на картинге и участие в джип-триале в качестве штурмана.