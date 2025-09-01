Газета
В результате землетрясения в Афганистане погибли более 250 человек

Ведомости

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в восточном Афганистане, в результате чего погибли более 250 человек и около 500 получили ранения. Наиболее пострадавшими районами стали Нур-Гал, Савки, Ватпур, Маноги и Чапа-Дара в провинции Кунар, пишет Al Jazeera.

Подземные толчки были зафиксированы вблизи Джалалабада на глубине 8 км, что усилило разрушения. Позже произошел повторный толчок магнитудой 4,5. Как сообщили местные источники, ближайшие деревни в горных районах серьезно пострадали, а доступ к ним затруднен из-за возможных оползней.

Эксперты отметили, что данный регион характеризуется высокой сейсмической активностью из-за расположения на стыке Индийской и Евразийской тектонических плит. Очевидцы сообщили, что толчки ощущались также в соседнем Пакистане.

Власти развернули спасательные операции, направив команды из Кабула и близлежащих провинций. Это стало самым смертоносным землетрясением с октября 2023 г., когда в провинции Герат погибли около 2400 человек.

