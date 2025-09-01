В результате землетрясения в Афганистане погибли более 250 человек

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в восточном Афганистане, в результате чего погибли более 250 человек и около 500 получили ранения. Наиболее пострадавшими районами стали Нур-Гал, Савки, Ватпур, Маноги и Чапа-Дара в провинции Кунар, пишет Al Jazeera.