Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 620 человек
Землетрясение на востоке Афганистана унесло жизни 622 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.
Более 1500 получили ранения.
Землетрясение магнитудой 6 произошло накануне, 31 августа. Как отмечает Reuters, Афганистан подвержен разрушительным землетрясениям, особенно в горной системе Гиндукуш, где встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.
В октябре 2023 г. после разрушительного землетрясения магнитудой 6,3 погибли более 2500 человек, еще свыше 9200 получили ранения. Тогда в результате стихийного бедствия пострадали жители 20 деревень, разрушены оказались почти 2000 зданий.
Другое масштабное землетрясение в стране произошло в июне 2022 г. При стихийном бедствии погибли более 1000 человек, а десятки тысяч остались без домов в провинции Пактика.