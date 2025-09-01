Умер создатель мультфильмов «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля»

Сахалтуев родился 15 мая 1935 г. в Улан-Удэ. В детстве он брал уроки рисования у художника Романа Мэрдыгеева. По окончании школы Сахалтуев полтора года проучился в Московском педагогическом училище на художественно-графическом отделении. Не окончив обучение, он вернулся в Улан-Удэ. В 1955 г. Сахалтуев поступил на художественный факультет московского Института кинематографии (ВГИК). После окончания вуза в 1961 г. он по распределению поехал в Киев, где поступил на работу ассистентом художника-постановщика в отделение мультипликации студии «Киевнаучфильм».