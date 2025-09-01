Умер создатель мультфильмов «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля»
На 91-м году жизни скончался советский и украинский художник, постановщик мультфильмов «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев. Об этом сообщил украинский киновед Сергей Тримбач в социальной сети Facebook
Сахалтуев родился 15 мая 1935 г. в Улан-Удэ. В детстве он брал уроки рисования у художника Романа Мэрдыгеева. По окончании школы Сахалтуев полтора года проучился в Московском педагогическом училище на художественно-графическом отделении. Не окончив обучение, он вернулся в Улан-Удэ. В 1955 г. Сахалтуев поступил на художественный факультет московского Института кинематографии (ВГИК). После окончания вуза в 1961 г. он по распределению поехал в Киев, где поступил на работу ассистентом художника-постановщика в отделение мультипликации студии «Киевнаучфильм».
С 1969 г. выступал в творческом тандеме с режиссером Давидом Черкасским. Как художник-постановщик создал ряд мультипликационных фильмов, получивших международную известность, в том числе «Приключения капитана Врунгеля» (1976-1979 гг.), «Доктор Айболит» (1984-1985 гг.) и «Остров сокровищ» (1988 г.). Сотрудничал со студией «Союзмультфильм».
В 1970-1980 гг. Сахалтуев служил одним из ведущих художников украинского сатирико-юмористического журнала «Перець». Он также принимал участие в иллюстрировании детского журнала «Познайка».