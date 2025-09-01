Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер создатель мультфильмов «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля»

Ведомости

На 91-м году жизни скончался советский и украинский художник, постановщик мультфильмов «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев. Об этом сообщил украинский киновед Сергей Тримбач в социальной сети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сахалтуев родился 15 мая 1935 г. в Улан-Удэ. В детстве он брал уроки рисования у художника Романа Мэрдыгеева. По окончании школы Сахалтуев полтора года проучился в Московском педагогическом училище на художественно-графическом отделении. Не окончив обучение, он вернулся в Улан-Удэ. В 1955 г. Сахалтуев поступил на художественный факультет московского Института кинематографии (ВГИК). После окончания вуза в 1961 г. он по распределению поехал в Киев, где поступил на работу ассистентом художника-постановщика в отделение мультипликации студии «Киевнаучфильм».

С 1969 г. выступал в творческом тандеме с режиссером Давидом Черкасским. Как художник-постановщик создал ряд мультипликационных фильмов, получивших международную известность, в том числе «Приключения капитана Врунгеля» (1976-1979 гг.), «Доктор Айболит» (1984-1985 гг.) и «Остров сокровищ» (1988 г.). Сотрудничал со студией «Союзмультфильм».

В 1970-1980 гг. Сахалтуев служил одним из ведущих художников украинского сатирико-юмористического журнала «Перець». Он также принимал участие в иллюстрировании детского журнала «Познайка».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных