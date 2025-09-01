Отец Илона Маска поехал в Москву, несмотря на то что сын его отговаривал
Отец американского предпринимателя Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, признался, что сын отговаривал его от поездки в Москву, но он его не послушал. О этом он рассказал в интервью испанской газете Mundo. Столица России ему очень понравилась.
«Илон просил меня не ехать. Как и одна королевская семья из Европы, с которой я очень близок. Но я поехал, и мне очень понравилось», – сказал он.
По словам Маска, Москва – «настоящая жемчужина». Он отметил чистоту и порядок, а также абсолютную безопасность.
«Это идеальный город», – отметил бизнесмен.
Южноафриканский предприниматель Эррол Маск посетил Россию 8 июня. Он принял участие в «Форуме будущего – 2050», где выступил с рядом комплиментарных заявлений о России.
Маск также выразил уверенность в перспективах дружественных отношений между Россией и США.