Один человек погиб при столкновении пассажирских самолетов в небе над США

В офисе шерифа округа Морган рассказали NYP, что один из тех кто находился на борту Extra EA-300, скончался на месте. Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Тем, кто находился в самолете Cessna 172, оказали необходимую помощь на месте происшествия, поскольку они получили незначительные травмы.