Один человек погиб при столкновении пассажирских самолетов в небе над США
В результате столкновения двух пассажирских самолетов, которые заходили на посадку в штате Колорадо (США), погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации.
По данным ведомства, самолеты Cessna 172 и Extra EA-300, на борту которых находились по два человека, врезались, когда одновременно пытались приземлиться на взлетно-посадочную полосу муниципального аэропорта Форт-Морган.
В офисе шерифа округа Морган рассказали NYP, что один из тех кто находился на борту Extra EA-300, скончался на месте. Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Тем, кто находился в самолете Cessna 172, оказали необходимую помощь на месте происшествия, поскольку они получили незначительные травмы.
В результате столкновения оба самолета сильно пострадали. Как сообщает NYP, от одного самолета не осталось ничего, а от другого только хвост, крыло и одна шина.