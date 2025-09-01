В Екатеринбурге из СИЗО сбежали осужденные по делу о подготовке теракта

24 декабря 2024 г. трое осужденных убежали с территории исправительного центра колонии в Нижнем Тагиле. В исправительном центре находятся осужденные, которых приговорили к принудительным работам. Их привозят туда из колонии Нижнего Тагила, а потом распределяют на предприятия города. «Им разрешается выходить в магазин за продуктами и так далее», – отметили во ФСИН РФ.