В Екатеринбурге из СИЗО сбежали осужденные по делу о подготовке теракта
Из следственного изолятора № 1 в Екатеринбурге совершили побег двое арестантов – 24-летний Александр Ч. и 25-летний Иван К. Об этом сообщил источник Ura.ru, близкий к правоохранительным органам.
По данным собеседника, оба молодых человека находились под стражей с 7 мая 2023 г. Недавно они получили приговор по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Предположительно, осужденные являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации и действовали под влиянием украинских спецслужб.
24 декабря 2024 г. трое осужденных убежали с территории исправительного центра колонии в Нижнем Тагиле. В исправительном центре находятся осужденные, которых приговорили к принудительным работам. Их привозят туда из колонии Нижнего Тагила, а потом распределяют на предприятия города. «Им разрешается выходить в магазин за продуктами и так далее», – отметили во ФСИН РФ.